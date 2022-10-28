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Події

Народила здорову дитину та викинула у яму: у Кривому Розі 35-річну матір підозрюють у вбивстві немовляти

12:34 28 жовтня 2022
руки

У Кривому Розі Дніпропетровської області жінка підозрюється у вбивстві своєї новонародженої дитини. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 25 жовтня 2022 року 35-літня вагітна жінка, перебуваючи за місцем проживання колишнього співмешканця, народила живу здорову дитину, після чого викинула немовля в яму вуличного туалету. Згодом сусіди помітили у туалеті тіло мертвої дитини та викликали поліцію.

Жінка затримана, вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу — тримання під вартою.

Також повідомляється, ця жінка має п'ятеро неповнолітніх дітей, щодо яких її позбавили батьківських прав.

Раніше «ФАКТИ» писали про вбивство новонародженого у Рівному — там горе-мати заморозила немовля у холодильній камері.

А у селищі Товсте на Тернопільщині перехожі врятували новонародженого хлопчика, якого мати залишила на території непрацюючого молокозаводу у пакеті.

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