Розплата за довгий язик: Каньє Вест втратив шість мільярдів доларів

Американський репер Каньє Вест більше не мільярдер після своїх словесних ляпів, повідомляє РageSix.

Його антисемітські висловлювання та пов'язані з ними наслідки, очевидно, вже обійшлися зірці в цілий статок. Трохи більше як рік тому Вест мав 6,6 мільярда доларів США. Але, за даними журналу «Форбс», зараз він втратив статус мільярдера. Його статки оцінюються приблизно в 400 мільйонів доларів США після того, як з ним припинили співробітництво багато компаній. Ця сума складається з нерухомості, музичного каталогу та частки в бренді одягу його колишньої дружини Кім Кардашян. Найбільшим скороченням статків Веста стало припинення його ділових відносин з німецьким виробником спортивних товарів Adidas.

Компанія лише у вівторок 25 жовтня оголосила: «Adidas не терпить антисемітизму або будь-якого іншого виду розпалювання ненависті. Нещодавні коментарі та дії є неприйнятними, ненависницькими та небезпечними і порушують цінності компанії щодо різноманітності та інклюзії, взаємної поваги та справедливості». З 2015 року Каньє Вест розробляє дизайн взуття та одягу для Adidas під брендом «Yeezy». Виробництво тепер буде припинено, за словами виробника, як і «всі виплати Весту і його компаніям».

Раніше йому також вказали на двері бренди Balenciaga та Gap. У заяві найбільшого американського рітейлера одягу йдеться: «Антисемітизм, расизм і ненависть у будь-якій формі не підлягають обговоренню і несумісні з нашими цінностями».

Нагадаємо, що під час тижня моди в Парижі Каньє Вест зʼявився у футболці з написом «White lives matter» («Життя білих мають значення»). Цю фразу сприйняли як присвоєння гасла Black Lives Matter, воно використовувалося рухом протесту BLM у США проти расової несправедливості, дискримінації та жорстокості поліції на расовому підґрунті. А раніше репер викликав обурення своїми антисемітськими дописами у соцмережах.

Нагадаємо, колишня дівчина Каньє Веста, 32-річна модель та актриса Джулія Фокс, заслужила титул королеви скандального стилю в одязі.

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