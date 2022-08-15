Названо королеву скандального стилю в одязі: фото говорять самі за себе

Популярна британська газета The Daily Mail вирішила з'ясувати, хто зі західних знаменитостей заслуговує на титул королеви скандального стилю в одязі. Уважно вивчивши вбрання зірок за останні п'ять місяців, експерти видання одноголосно дійшли висновку, що мають коронувати 32-річну модель та актрису Джулію Фокс.

Кожна поява колишньої дівчини американського репера Каньє Веста на публіці ставала справжнім викликом загальноприйнятим уявленням про моду. Це було свято епатажу.

Джулія не боїться дотримуватися принципу «що більше голого тіла, то краще».

24 березня 2022 року. Джулія Фокс повторила на свій лад знаменитий образ Джулії Робертс у фільмі "Красуня"

1 травня 2022 року. Звичайна прогулянка Лос-Анджелесом

15 травня 2022 року. Міс Фокс вирушила до магазину за покупками. У лівій руці вона тримає оригінальну сумку у вигляді джинсів.

21 травня. Джулія приїхала до Нью-Йорка

16 червня. На червоній доріжці кінофестивалю Trebeca у Нью-Йорку

5 липня. Запросили на вечерю в одному з паризьких ресторанів

20 липня. І знову прогулянка Нью-Йорком

25 липня. Вилазка з подружками в один із закладів Нью-Йорка

12 серпня. А в Лос-Анджелесі по-справжньому спекотно!

Фокс народилася 2 лютого 1990 року у Мілані. Її мати італійка, тато американець. Свою кар'єру розпочала як дизайнер одягу. Їй вдалося запустити лінію в'язаних речей Franziska Fox, яка мала успіх. У 2015 році Джулія позувала для журналу Playboy. Після цього її почали запрошувати всесвітньо відомі бренди рекламувати свою продукцію. 2019 року Фокс зіграла головну жіночу роль у фільмі «Неграновані коштовності». Її партнером був Адам Сендлер. Картина отримала високу оцінку критиків.

Торік у січні Джулія народила сина. Вона не каже, хто батько дитини. Фокс була одружена, але розлучилася з чоловіком у листопаді 2018 року.

З Каньє Вестом вона зустрічалася недовго — близько двох місяців узимку 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишня дружина Каньє Веста Кім Кардаш'ян виставила свої фото у білому бікіні, щоб показати армії шанувальників, як вона схудла.

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