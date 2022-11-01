«Небесний палац» на орбіті: Китай завершив монтаж своєї космічної станції

У вівторок, 1 листопада, Управління програми пілотованих космічних польотів Китаю (CMSA) повідомило, що лабораторний модуль «Ментянь» успішно пристикувався до базового модуля «Тяньхе» китайської орбітальної станції «Тяньгун». Стикування відбулося о 04:27 за пекінським часом. Весь процес зайняв близько 13 години.

Таким чином Китай близький до завершення будівництва на орбіті своєї першої космічної станції. «Тяньгун» перекладається як «Небесний палац». Він складається із трьох модулів, які сформували на орбіті Т-подібну конструкцію.

Лабораторні модулі «Веньтянь» та «Ментянь» разом з основним «Тяньхе» сформували базову конфігурацію космічної станції у формі літери T. Модуль «Тяньхе» був виведений на орбіту у квітні 2021 року. На ньому вже працюють три тайконавти.

Другий модуль «Веньтянь» вирушив до станції ще 24 липня, і його стикування пройшло в автоматичному режимі через 13 годин після запуску.

Станція буде повністю готова вже до кінця поточного року. У зібраному вигляді «Небесний палац» має важити близько 66 тонн. Це значно менше, ніж МКС, вага якої з усіма модулями досягла 465 тонн.

«Ментянь» («Небесна мрія») важить близько 20 тонн, його довжина становить майже 18 метрів. Модуль оснащений невеликим роботизованим маніпулятором для утримання різних вантажів. Модуль призначено для проведення досліджень. На ньому встановлено найсучасніше наукове обладнання, зокрема перший так званий холодний атомний годинник космічного базування. Це годинник, в якому атоми охолоджуються лазером до майже абсолютного нуля.

Станція має пропрацювати на навколоземній орбіті близько десяти років на висоті 400−450 км над Землею. На ній постійно будуть тайконавти. Максимальна кількість членів експедиції — шестеро людей. Планується проведення кількох тисяч наукових експериментів.

У листопаді Китай має намір відправити на станцію безпілотний вантажний корабель. У грудні «Небесний палац» прийме ще трьох тайконавтів, які мають завершити монтаж.

Наступного року Китай також планує запустити на орбіту космічний телескоп «Сюньтянь», який обертатиметься на орбіті синхронно зі станцією, але окремо від неї. Він лише час від часу пристиковуватиметься до «Небесного палацу» для регламентних робіт.

Пекін заявляє, що відкритий для спільних космічних проєктів та досліджень. Проте жодних конкретних пропозицій із Китаю поки що не надходило жодної з космічних держав. Західні фахівці вважають, що «Небесний палац» використовуватиметься також для проведення військових експериментів, тому навряд чи китайська влада допустить на станцію іноземців.

Космічні амбіції Пекіна зростають з кожним роком. КНР планує до 2030 року побудувати свою базу на Місяці та відправити туди тайконавтів. Таким чином Китай хоче стати другою державою в історії після США, чиї громадяни побувають на поверхні Місяця. Поки що китайцям вдалося доставити на супутник Землі кілька зондів. Крім того, на Марс було висаджено китайський марсохід.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росія відмовилася від подальшої експлуатації МКС. Вона має намір вийти із проєкту з 2024 року.

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