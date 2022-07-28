Росія відмовляється від МКС: стала відома справжня причина

У середу, 27 липня, США висловили жаль у зв'язку з рішенням росії вийти з програми розвитку Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року. Представник Державного департаменту США Нед Прайс не приховував, що це стало для Вашингтона сюрпризом.

«Це сумна подія, враховуючи вкрай важливу наукову роботу, що проводиться на МКС, цінну професійну співпрацю між нашими космічними агентствами протягом багатьох років, і особливо у світлі нашої оновленої угоди про співпрацю в галузі космічних польотів», — додав Прайс.

Голова Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (НАСА) Білл Нельсон заявив, що не отримував від «Роскосмосу» офіційної інформації щодо виходу з проєкту МКС. НАСА, як і раніше, планує експлуатувати станцію до 2030 року, координуючи свою роботу з партнерами.

Заяву про вихід із проєкту зробив 26 липня новий глава «Роскосмосу» Юрій Борисов. Він повідомив про це під час зустрічі з президентом Росії володимиром путіним, фрагмент якої був показаний російськими телеканалами.

«Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами по МКС, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року ухвалено. Космічна галузь перебуває у непростій ситуації. Бачу своє основне завдання разом зі своїми колегами — не понизити, а підняти планку і насамперед забезпечити російську економіку необхідними космічними послугами. А це і навігація, це зв'язок, передача даних, метео- та геодезичної інформації. Продовжуватимемо відповідно до намічених затверджених планів пілотовану програму. Основні пріоритети буде зроблено на створення російської орбітальної станції», — заявив Борисов.

Йдеться про плани Москви побудувати на орбіті Російську орбітальну службову станцію (РОСС).

Кремль і «Роскосмос» наголошують, що подальшій співпраці із західними партнерами заважають санкції, запроваджені США, Канадою та Євросоюзом після 24 лютого.

Глава НАСА Нельсон з цим не згоден. Він стверджує, що санкції, що діють, не впливають на роботу МКС, оскільки для співпраці в космічній галузі спеціально були зроблені винятки.

Деякі західні експерти вважають, що справжня причина в іншому. Утримання МКС обходиться все дорожче. З роками станція зносилася. У ній з'являються мікротріщини, виток кисню відбувається все частіше. Їх доводиться усувати.

Але головне — підтримка МКС з недавніх пір перестала приносити «Роскосмосу» прибуток. Для російської сторони найвигіднішим виявився період з 2011 по 2020 рік включно. НАСА у 2011 році закрило програму «Шаттлів». Пілотовані польоти на МКС протягом майже 10 років здійснювали лише російські кораблі «Союз». Американці закупили для себе 72 місця на «Союзах». Це коштувало НАСА приблизно 3,9 мільярда доларів. «Роскосмос» скористався ситуацією і підняв ціну одного космічного «квитка» з 20 мільйонів доларів до 90 мільйонів!

Однак потім запрацювала нова програма НАСА з використання кораблів, які були розроблені та побудовані приватними компаніями. На МКС почали літати вантажні та пілотовані кораблі Dragon. Монополії «Роскосмосу» настав кінець.

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