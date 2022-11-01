У ніч на 1 листопада на Київщині сталося три ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомив голова обласного главку поліції Андрій Небитов.



«Три смерті сталося цієї ночі на дорогах Київщини. Темний час доби, неосвітлені траси, порушення правил дорожнього руху та відсутність бодай якихось світлових елементів у загиблих», — пише він.

Небитов уточнив, що у Бориспільському районі загинула неповнолітня дівчинка, у селі Рудня на смерть збили 54-річного велосипедиста, на Білоцерківщині під колесами авто загинув пішохід.

«В усіх епізодах учасників ДТП встановлено. Втім, багатьох трагедій можна було б уникнути, якби і водії, і пішоходи відповідально ставилися до безпеки на дорозі.

Зараз, під час ускладнення енергетичної ситуації через ворожі обстріли, ці прості, але важливі правила можуть врятувати життя вам чи вашим близьким», — звернувся поліцейський до земляків.

Він також опублікував рекомендації для водіїв та пішоходів про те, як поводитися на дорозі у темний час доби.

У коментарях читачі-пішоходи пишуть, що намагаються убезпечити себе — клеють відбивачі, надягають білі кросівки тощо.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада під Миколаєвом також сталася трагедія — зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, загинула молода родина з немовлям.

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