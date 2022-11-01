Під Миколаєвом зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, загинула молода родина з немовлям

Траса Благовіщенське-Миколаїв у Миколаївській області знову потрапила до поліцейських зведень про смертельні ДТП. Цього разу вона забрала життя молодого подружжя і їхньої 4-місячно дитини, які 31 жовтня увечері прямували у справах на автомобілі Audi-A6.

За даними поліції Миколаївщини, близько 18:00 на 43км+300м автодороги Н-24 поблизу селища Побузьке легковик зіткнувся з вантажівкою КРАЗ, яка рухалася у зустрічному напрямку.

25-річний водій Audi, його 31-річна дружина та їхня 4-місячна дитина загинули на місці події, а 51-річний водій вантажівки та його 45-ти та 51-річні пасажири з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу.

Ні водій, ні пасажири легковика не вижили

Нині слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб», під час якого буде встановлено винуватця зіткнення.

Санкція вказаної статті Карного кодексу передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше жертвою ДТП на Вінничині стало 8-місячне немовля, а його батьків госпіталізували.

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