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Гроші

Мобілізовані українці зможуть отримати додаткові виплати: у Раді хочуть змінити закон про відпустки

13:21 2 листопада 2022
Виплати

В Україні, де Мінекономіки пропонує українцям новий Трудовий кодекс, 31 жовтня 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, який стосується мобілізованих українців. Документ опубліковано на офіційному сайті парламенту.

У тексті зазначено, що українці, яких мобілізували під час воєнного стану, мають право на отримання грошової компенсації за місцем роботи. А саме — виплату відпускних за всі дні невикористаної відпустки.

Зараз із працівниками розраховуються за період щорічної відпустки, яка залишилася неоформленою, і виплачують додаткову суму співробітникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, лише у випадку звільнення з посади.

Передбачається, що керівництво компанії/підприємства/закладу гарантовано буде компенсувати вищевказані виплати ще й у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Законопроєктом також вносяться зміни, що стосуються призову керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів. Якщо ці особи до моменту мобілізації пропрацювали на посаді не менше 10 місяців, їх також забезпечать грошовою компенсацією за невикористані дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

Як писали «ФАКТИ», звільняти працівника не можна, якщо підприємство знищене через війну.

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