Працювати більше, отримувати менше: Мінекономіки пропонує українцям новий Трудовий кодекс

Міністерство економіки розробило законопроект «Про роботу», який має замінити застарілий Кодекс законів про працю. Головними його новаціями є спрощення процедури звільнення, зміна умов праці та правил оплати, а також збільшення тривалості відпустки.

Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін, зокрема у законопроекті передбачено, що мінімальна зарплата буде рахуватися з усіма можливими доплатами (раніше з профспілками було досягнуто домовленості про те, що «мінімалкою» вважається гарантований розмір зарплати, який не залежить від можливих доплат), а нова запропонована формула розрахунку вихідних днів дозволить працювати шість днів поспіль.

У документі також передбачено можливість змінювати суттєві умови праці (до них належить графік, посада, розмір зарплати) без попередження за два місяці.

Право на відпустку

Згідно з чинним законодавством українці мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарні дні. У новому проекті пропонують збільшити відпочинок на чотири додаткові дні, таким чином, українці отримають право брати оплачувану відпустку тривалістю 28 днів. До речі, у більшості країн ЄС оплачувана відпустка триває від 26 до 32 днів.

Однак «подарунок» доведеться відпрацьовувати — наприклад, за рахунок залучення до роботи у неробочий час. А за роботу вночі автори законопроекту пропонують платити не за подвійною ставкою, а лише на 20% більше від звичайного окладу.

Наразі законопроект проходить стадію громадського обговорення на сайті міністерства.

Нагадаємо, у липні Рада вже надала роботодавцям необмежене право звільняти працівників без пояснення причин.

Фото Pixabay

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