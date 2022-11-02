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60-річний Ігор Кондратюк вперше розповів, що був одружений двічі

22:12 2 листопада 2022
Ігор Кондратюк

Відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, в будинок якого під Києвом прилетів російський снаряд, здивував шанувальників подробицями особистого життя. Він вперше розповів, що насправді був одружений двічі. Про це він обмовився в інтерв’ю в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production.

Згадуючи про знайомство із дружиною Олександрою, Ігор зізнався, що разом вони з 1996 року, а до того він вже був одружений.

«Ми з 1996 року разом. До того у нас були інші шлюби, но то таке», — сказав Ігор Кондратюк. Ким була його колишня обраниця і скільки вони були разом, продюсер не став уточнювати.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк з дружиною Олександрою виховують трьох дітей — синів Сергія, Данила і дочку Поліну, яка навчається в США.

Раніше Кондратюк розкрив подробиці конфлікту з колишнім підопічним — співаком Віталієм Козловським.

Продюсер запропонував артисту продати свій орден, щоб виплатити борг, який намагається стягнути за рішенням суду.

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