«Хай продасть свій орден»: продюсер Ігор Кондратюк висловився про борг Козловського

Український продюсер Ігор Кондратюк, який нещодавно схвалив перенесення «Євробачення-2023» до Британії, в інтерв’ю Раміні Есхакзай нагадав, що співак Віталій Козловський досі винен йому велику суму грошей. Йдеться про 300 тисяч доларів.

«Ніхто не запрошує Козловського на корпоративи. Чому я так кажу? Бо він мені винен купу грошей та не віддає. Віталій платить копійки з якогось офіційного місця, де він прописаний. Я завжди за те, щоб у Козловського було мільйон корпоративів і він нарешті віддав борги. Може, він продасть свій орден, отриманий від Зеленського, і поверне кошти…»

За словами Кондратюка, йому досі неприємно згадувати історію з колишнім підопічним і, на його думку, він вважає цікавішим та талановитішим іншого переможця «Шансу» — Павла Табакова.

«Його пісні кращі, ніж у Віталія. Паша пише дитячі різдвяні мюзикли, які популярні у Львові. З точки зору музичного фаху Табакову нема рівних серед всіх переможців даного проєкту».

Раніше український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк показав фотографії снаряда РСЗВ «Град», який вразив його будинок в день його 60-річчя.

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