У Кабміні розповіли, що буде із субсидіями наступного року

У державному бюджеті України на 2023 рік, який Рада цього разу ухвалила у рекордні терміни, передбачено достатньо коштів на виплату житлових субсидій. У разі нестачі буде здійснено перерозподіл.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.



«Субсидій у нас заплановано наступного року на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить» , — сказала вона.

Водночас міністр повідомила, що у разі нестачі цих коштів буде здійснено перерозподіл усередині бюджетних видатків.

Жолнович нагадала, що житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують у різних випадках 10% чи 15% доходів.

«Розрахунок йде від домогосподарства, і там залежить хто скільки отримує, така субсидія і розраховується», — сказала вона.

Як відомо, у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії було виділено 37,870 млрд. гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд. гривень).

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700−1800 гривень.

Нагадаємо, раніше уряд відкоригував умови надання субсидій для оплати послуг ЖКГ в умовах війни, санкціонувавши виплати та домогосподарствам, деякі члени яких виїхали за кордон.

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