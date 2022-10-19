Для деяких категорій українців змінили умови призначення субсидії: кого це стосується

Уряд відкорегував умови надання субсидій для оплати послуг ЖКГ в умовах війни. Зокрема, держдопомогу надаватимуть й тим домогосподарствам, деякі члени яких виїхали за кордон.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає «Соціальна інформаційна платформа».

Раніше субсидії українцям, які перебували за кордоном сукупно понад 60 днів, не враховуючи службові відрядження, лікування, навчання чи догляд за дитиною до трьох років, не призначали. Тепер це змінилося.

«Ми розуміємо, що значна частина наших громадян не з власної волі перебувають за кордоном, рятуючи своє життя та здоров’я. Передбачено те, що таким домогосподарствам, в яких окремі члени знаходяться за кордоном, у цей період субсидія нараховується, але не враховуються соціальні норми на таких осіб. Але решта домогосподарства може отримувати житлову субсидію», — розповів Музиченко.

Також є зміни у правилах нарахування субсидій громадянам, які втратили роботу й зареєстровані у центрах зайнятості. Для таких людей у якості доходу враховуватимуть допомогу з безробіття, а не фактичні доходи за останні пів року, як це було раніше.

Нагадаємо, що уряд також дозволив отримувати субсидію громадянам, які мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, отриманих у спадок; тим, хто має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася у період дії воєнного стану. Також субсидію матимуть змогу отримати внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи. Під час розрахунку розміру субсидії не враховуватимуть допомогу на проживання ВПО.

Раніше Віталій Музиченко зазначав, що при нарахуванні субсидій застосовуватиметься екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив'язки» до місця проживання людини.

Фото Pixabay

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram