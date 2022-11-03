Рада вперше в історії ухвалила Держбюджет на 2023 рік у рекордні терміни: основні показники

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.



Це рекорд з найбільш раннього ухвалення Держбюджету за всю історію України.

«За» проголосували 295 нардепів, утрималися — 35, проти — 0.



«Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, також рекордний, дефіцит у розмірі $ 38 млрд», — зазначив депутат.



Він також навів основні показники головного фінансового документа.

Доходи держбюджету передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень. Витрати становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту передбачено у розмірі 1 трлн 296,5 млрд гривень.

Реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0%.

У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд гривень.

У держбюджеті закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік.

Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць передбачено у розмірі 2589 гривень.

Для:

- дітей віком до 6 років — 2272 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років — 2833 гривні;

- працездатних осіб — 2684 гривень;

- тих, хто втратив працездатність (мінімальна пенсія) — 2093 гривні.

У 2023 році мінімальна зарплата підвищуватися не буде — вона залишиться на рівні 6700 гривень.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що у бюджеті на 2023 рік, попри те, що це бюджет країни, що воює, буде збережена індексація пенсій та виконання всіх соціальних гарантій.

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