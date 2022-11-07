«Війну веде не російський народ»: Папа Франциск знову шокував заявою

Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналістам заявив, що «Ватикан добре працює» над питанням війни в Україні. Таким чином він відповів на запитання про участь Святого Престолу у можливих переговорах. На прес-конференції на борту папського літака, який прямував з Бахрейну до Риму, Папа Римський нагадав, що буквально через день після початку війни в Україні він пішов до російського посла при Святому Престолі і сказав йому, що «готовий поїхати до Москви і поговорити з путіним». Посол заперечив, що зараз не час для цього, повідомляє vaticannews.

«Ми зацікавлені в цьому моменті, — заявив він. — Я двічі говорив по телефону з Президентом Зеленським. Робота над зближенням ведеться».

Говорячи про війну в Україні, Папа заявив: «Мене вражає її жорстокість». За його оцінкою, війну веде «не російський народ. Це солдати, найманці». Він зізнався, що вважає за краще думати саме так, оскільки поважає російський народ.

«Достоєвський продовжує надихати нас, — додав він. — Я також з великою повагою ставлюсь до українського народу. За століття відбулося три світові війни, нинішня є „мирською“. Найбільшим нещастям у світі є виробництво зброї, це щось жахливе. Конфлікт зараз відбувається в Європі, підкреслив він, але в Ємені та Сирії вже роками тривають війни».

Заяву Папи Франциска розкритикувала Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Відповідний пост вона опублікувала у Фейсбуці.

«Не стримаюсь. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того …»

Нагадаємо, Папа Римський пошкодував вбиту рашистку дугіну.



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