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Суспільство та люди

Папа Римський пошкодував вбиту рашистку дугіну: що йому відповів посол України

17:50 24 серпня 2022
Папа Римський

Папа Римський Франциск назвав загиблу доньку російського пропагандиста дугіна «безневинною жертвою війни», передає REUTERS.

«Невинні платять за війну», — заявив понтифік, чим обурив багатьох українців.

Також папа Франциск закликав до «конкретних кроків», щоб покласти край війні в Україні та запобігти ризику «ядерної катастрофи» на Запорізькій АЕС.

Український релігієзнавець та політолог, надзвичайний та повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш обурений тим, що глава церкви ставить в один ряд вбивцю та жертву.

«Сьогоднішній виступ Папи розчарував і змусив замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про Агресора та Жертву, Насильника та Зґвалтованого. Як можна назвати одну з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як священна жертва і зараз перебуває на щиті війни», — написав Юраш.

Нагадаємо, 29-річна дар'я дугіна поширювала «філософські» ідеї свого батька, ідеолога «руського міра» олександра дугіна, і була його головною помічницею. Робила огляди для пропагандистського російського медіа «Федеральна агенція новин» (ФАН) власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, телеканалу «Царгород» православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших подібних ресурсів. Вела свій авторський телеграм-канал, де розповсюджувала фейки про захисників України та називала сучасний Захід «фашистським» та «тоталітарним». Перебувала під міжнародними санкціями.

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