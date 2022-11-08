У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, ймовірно, діагностували туберкульоз та деменцію. Про це повідомив адвокат третього президента Шалва Хачапурідзе, передає грузинське агентство «Інтерпресньюс».

«Мова про передбачувані діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і у цьому напрямі ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання», — заявив Хачапурідзе.

Водночас видання «Грузія Online» повідомило, що адвокат сказав в ефірі телекомпанії «Джорджіан Таймс», що відповіді прийшли з Німеччини. Саакашвілі поки не знає про діагнози.

Третій президент Грузії ув'язнений на батьківщині більше року. Його затримали 29 вересня 2021 року після повернення до країни. У травні 2022 року Михайла Саакашвілі помістили до приватної клініки «Вівамед» у передмісті Тбілісі. Вона використовується зокрема Спеціальною пенітенціарною службою Грузії для надання медичної допомоги ув'язненим. У грудні Саакашвілі виповниться 55 років.

Як писали «ФАКТИ», раніше Саакашвілі показав свою молодшу доньку Еліс Марію.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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