39.86 / 40.63 39.09 / 40.06
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Саакашвілі, ймовірно, хворий на туберкульоз та деменцію, — адвокат експрезидента Грузії

15:20 8 листопада 2022
Михайло Саакашвілі

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, ймовірно, діагностували туберкульоз та деменцію. Про це повідомив адвокат третього президента Шалва Хачапурідзе, передає грузинське агентство «Інтерпресньюс».

«Мова про передбачувані діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і у цьому напрямі ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання», — заявив Хачапурідзе.

Водночас видання «Грузія Online» повідомило, що адвокат сказав в ефірі телекомпанії «Джорджіан Таймс», що відповіді прийшли з Німеччини. Саакашвілі поки не знає про діагнози.

Третій президент Грузії ув'язнений на батьківщині більше року. Його затримали 29 вересня 2021 року після повернення до країни. У травні 2022 року Михайла Саакашвілі помістили до приватної клініки «Вівамед» у передмісті Тбілісі. Вона використовується зокрема Спеціальною пенітенціарною службою Грузії для надання медичної допомоги ув'язненим. У грудні Саакашвілі виповниться 55 років.

Як писали «ФАКТИ», раніше Саакашвілі показав свою молодшу доньку Еліс Марію.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Михайло Саакашвілі

Саакашвілі, ймовірно, хворий на туберкульоз та деменцію, — адвокат експрезидента Грузії

Наталія Єгорова

Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту