У вівторок, 8 листопада, у США було зірвано найбільший лотерейний джекпот в історії. Його розмір становив 2 мільярди 40 мільйонів доларів. З 3 серпня у популярній лотереї Powerball нікому не вдавалося вгадати всі номери. Тому джекпот збільшувався в розмірах від тиражу до тиражу, поки досяг рекордних розмірів.

Відомо, що виграш випав на один білет. Він був куплений у місті Альтадена, штат Каліфорнія. Продали білет на автомобільну заправку Joe's Service Center. Нею володіє Джозеф Чахайєд, сирієць, який іммігрував до США у 1980 році разом із дружиною. За правилами лотереї йому вже виплачено премію у розмірі мільйона доларів. Джозеф, у якого двоє дітей та 11 онуків, заявив журналістам, що щасливий отримати ці гроші. Він сподівається, що щасливий білет купив хтось із його знайомих.

Новоспечений мільярдер поки що не з'явився. Білети Powerball продаються по 2 долари за штуку. Щасливими цього разу стали такі числа: 10, 33, 41, 47, 56. І шоста додаткова куля виявилася також із числом 10. Таке буває вкрай рідко. До речі, шанси вгадати подібну комбінацію чисел оцінюються один до 292 мільйонів!

Попередній рекорд було встановлено у США у січні 2016 року. Тоді розмір джекпоту становив 1 мільярд 586 мільйонів доларів, але виграш випав одразу на три білети.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про гігантський джекпот, який був зірваний в іншій популярній у США лотереї — Mega Millions. Розмір виграшу становив 1 мільярд 337 мільйонів доларів.

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