У суботу, 30 липня, стало відомо про те, що в американському штаті Іллінойс комусь дуже пощастило. Цей хтось виграв у лотерею 1 мільярд 337 мільйонів доларів! Саме такого гігантського розміру досяг увечері 29 липня джекпот лотереї Mega Millions. Колосальна сума набиралася з середини квітня. Понад три місяці нікому не вдавалося вгадати всі щасливі числа.

Коли тиждень тому стало ясно, що розмір джекпоту перевищив мільярд, тисячі американців кинулися масово скуповувати білети, сподіваючись зірвати куш. Ще вранці 29 липня організатори Mega Millions оголошували, що сума головного виграшу становитиме 1 мільярд 280 мільйонів доларів. Проте за декілька годин було продано неймовірну кількість білетів, що зробило джекпот ще більше.

У ході розіграшу п'ятничного тиражу випали кулі з такими числами — 13, 36, 45, 57 і 67 плюс додаткова куля (Mega Ball) з числом 14. Після ретельної перевірки організатори Mega Millions оголосили, що щасливий білет з такою комбінацією було продано у передмісті Чикаго на заправці Speedway. Її власник тепер отримає солідну винагороду. Зазвичай воно становить 1% від розміру виграшу.

А ось власник щасливого білета поки що не заявив про себе. До речі, шанси вгадати всі числа становили один до 303 мільйонів!

Хто б не був володарем щасливого білета, він має два варіанти отримання виграшу. Він може отримати його в повному обсязі, але протягом 30 років частинами або погодитися на одноразову виплату у розмірі 780,5 мільйона доларів без урахування податків. Зазвичай щасливчики обирають другий варіант.

Цей джекпот став другим за величиною в історії США. Найбільший — 1 мільярд 537 мільйонів доларів — було зірвано у 2018 році. Тоді щасливий білет купили в штаті Південна Кароліна.

Вечір 29 липня виявився вдалим ще для 26 американців. Куплені ними лотерейні білети вартістю 2 долари кожен виграли по 2 мільйони доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в січні в США було зірвано джекпот у розмірі 426 мільйонів доларів.

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