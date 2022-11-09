Як захистити кімнатні рослини від котів (відео)

Барвисті та різноманітні кімнатні рослини привертають увагу не лише своїх господарів, а й свійських тварин, особливо квіти «люблять» коти. Вони їх гризуть, ламають, кидають з підвіконь, іноді можуть влаштовувати у горщиках туалет.

Карати кота немає сенсу. Неприємностей можна уникнути, якщо заздалегідь продумати, як захистити квіти від уваги з боку домашнього улюбленця.

Впоратися з такою проблемою можна кількома способами.

Щоб віднадити кішку від кімнатних рослин, потрібно перекрити їй доступ до землі у горщиках. Для цього може підійти каміння, яке надає горщикам естетичного вигляду. Або можна використовувати раковини або соснові шишки.

Кішки не люблять аромат цитрусових. А значить, вміст горщиків можна врятувати, якщо зверху на ґрунт покласти кілька кірок апельсина або грейпфрута. Також вазон можна змастити ефірною олією з таким запахом.

Господарська сітка також захистить квіти від свійських тварин. Щоб квіти виглядали з сіткою естетичніше, можна додати трохи художніх елементів.

Іноді в горщик досить просто густо вставити зубочистки, щоб вийшов колючий паркан. Він точно не сподобається кішці.

Крім того, можна зробити котячий репелент. Для нього знадобиться: маленька пляшечка з розпилювачем, 60 г води, ефірна олія лимона, ефірна олія дикого апельсина, ефірна олія лаванди.

Додати у воду по дві краплі кожної ефірної олії, ретельно збовтати й розпорошити на землю у горщику та в повітрі навколо рослини. У кішок дуже чутливий нюх і вони просто ненавидять запах цитрусових та лаванди.

Зоологи стверджують, що кішки об'їдають кімнатні рослини лише з однієї причини — їм не вистачає грубої рослинної їжі, яка прискорює та спрощує процес зригування вовни. Кімнатні рослини для кішки практично заміна трави. Якщо домашній улюбленець влітку буває на свіжому повітрі, його любов до кімнатних рослин повністю зникає, а ось у зимовий період вона виявляється майже в усіх кішок.



Щоб відучити вихованця від звички «загравати» з квітами, необхідно позитивне підкріплення правильної поведінки та негативне при заборонених діях.

Як тільки господар помітив, що кішка виявляє до домашньої рослини «неправильний» інтерес, можна видати різкий звук: свист, стукіт, дзвінок.

Але спосіб принесе плоди лише за час. Потрібно відстежувати кожне наближення кішки до підвіконня, інакше новий умовний рефлекс може не сформуватися.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які породи кішок підійдуть алергікам.

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