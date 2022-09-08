«Заведіть кішку-сфінкса»: які породи вусатих підійдуть алергікам

Алергія на котів зустрічається в два рази частіше, ніж алергія на собак. Сумно, що для багатьох любителів цих домашніх тварин проживання з ними неможливе через алергію. Але чи існують гіпоалергенні породи котів, які рідше викликають алергічну реакцію, розповіли у виданні twojezdrowie.rmf24.pl.

«Алергічна реакція виникає, коли організм сприймає речовину, з якою він контактує, як небезпечну. Імунна система активується, щоб атакувати його, навіть якщо алерген, про який йде мова, є чимось, що більшість із нас вважає нешкідливим, наприклад, контакт із тваринами. Ця імунна реакція викликає набряк очей та чхання. Для тих, хто має більш важку форму алергії, реакції також можуть включати кропив’янку, висип, хрипи та задишку. Для більшості людей, які страждають на алергію на котів, проблеми спричиняє білок у котячій слині та частинках шкіри (лупа). На жаль, абсолютно гіпоалергенна кішка — це міф. Усі коти виробляють сенсибілізуючий білок Fel D1».

Однак, кажуть фахівці, є породи, які виробляють його менше і тому менш алергенні.

«Коти сфінкси виробляють цей білок менше, тому що вони не втрачають шерсть. Однак сибірські довгошерсті кішки, як відомо, є однією з найбільш гіпоалергенних порід. Незважаючи на те, що вони мають досить багато шерсті. Кішки корніш і девон рекс — теж менш алергенні. Бенгальські кішки також можуть стати чудовими компаньйонами для алергіків. Вони також не виділяють багато білка. Російські блакитні коти мають густе хутро, яке обмежує виділення алергічного білка в повітря».

Раніше лікар імунолог-алерголог, кандидат медичних наук Надія Логіна розповіла, як полегшити симптоми алергії на цвітіння рослин.

Фото pixabay

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