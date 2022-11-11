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Спорт

Українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу та присвятила «золото» брату, який загинув на війні

17:37 11 листопада 2022
Софія Підвальна

Українська спортсменка Софія Підвальна стала чемпіонкою світу з кікбоксингу за версією IKSA на першості, що проходить у Туреччині.

Наша співвітчизниця, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, у фінальному поєдинку здолала представницю Португалії та здобула «золото» світової першості. І це при тому, що під час підготовки до турніру травмувала плече…

«Хотілося не тільки здобути призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України лунав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на вищому п'єдесталі. Мій брат завжди вірив у мене та пишався моїми успіхами у спорті», — цитує Софію, яка є чинним військовослужбовцем Волинського прикордонного загону, офіційна сторінка Державної прикордонної служби України у Facebook.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віце-капітан збірної України з богатирського багатоборства Олександр Дубов переніс інсульт після повернення з чемпіонату світу.

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