У віцекапітана збірної України стався інсульт

Із віцекапітаном збірної України з богатирського багатоборства Олександром Дубовим сталося нещастя.

Через кілька днів після повернення з чемпіонату світу «World's strongest nation U105 2022», що відбувся 22 жовтня в Німеччині, де наша збірна поступилася 0,5 бали Чехії та виборола «срібло», спортсмена було доставлено до лікарні, де у нього діагностували інсульт. Федерація найсильніших атлетів України та перетягування каната вже кинула клич про збирання фінансової допомоги для титулованого стронгмена.

Зазначимо, що Дубовий — уродженець Рубіжного, що на Луганщині. Дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи з богатирського багатоборства. У рідному місті був викладачем з пауерліфтингу в ДЮСШ № 1, є майстром спорту з пауерліфтингу та майстром спорту з богатирського багатоборства. Після повномасштабного вторгнення рашистів змушений був залишити рідну домівку та виїхати з окупації. Виховує трьох неповнолітніх синів.

Олександр Дубовий виховує трьох неповнолітніх синів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи та закликав публіку вшанувати пам'ять українських воїнів.

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