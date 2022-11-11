Її методика була впроваджена у всі перинатальні центри України: пішла з життя відома лікарка Тетяна Авраменко

Україна втратила талановитого лікаря, професорку, доктора медичних наук, акушер-гінеколога вищої категорії, Заслуженого лікаря України Авраменко Тетяну Василівну. Її забрала важка онкологічна хвороба, з якою вона боролась довгий час. А останній рік на запрошення німецьких лікарів українська професорка перебувала в Університетській лікарні міста Вюрцбург. Але хвороба не оминає навіть тих, хто рятує життя…

Тетяна Василівна буде похована в Україні, в місті Кропивницький, де проживають її батьки. Бо родина та Батьківщині для пані Тетяни були найголовнішими мотиваторами по життю.

До відома читачів «ФАКТІВ», клінічний стаж Тетяни Василівни складав майже 40 років. За життя вона провела безліч операцій та допомогла тисячам жінок відчути радість материнства.

Пані професорка вивчала перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду, стан імунологічної реактивності у жінок з хронічними захворюваннями печінки і жовчних шляхів; займалася лікуванням-профілактикою та реабілітаційними заходами для вагітних із серцево-судинною патологією.

Професорка Авраменко Тетяна Василівна була науковим керівником відділення акушерської ендокринології та патології розвитку плода з 2011 року, до цього була науковим керівником відділу акушерської кардіології. Неодноразово проходила стажування в клініках Португалії, Канади і є членом Європейської асоціації акушерів-гінекологів, членом Американської і Української асоціацій ендокринологів, з 2000 року являється членом Сент-Вентсенської декларації від України. Заслужений лікар України, неодноразово нагороджувалася Похвальними грамотами Академії медичних наук України за наукові досягнення в галузі акушерської ендокринології.

Професоркою Авраменко було вперше розроблено нову систему перинатальної охорони плода при цукровому діабеті, яку було впроваджено у всі перинатальні центри України та яка вивчалась Європейською школою по вивченню діабету. Впровадження наукових розробок та сучасних практичних підходів дозволило знизити показники материнської та перинатальної смертності в Україні у 6 разів.

За досягнення у вивченні нових підходів у лікуванні діабету у вагітних була нагороджена державною відзнакою Орденом Святої Княгині Ольги.

У 2021 році за забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в України, указом Президента України Володимира Зеленського була відзначена державною нагородою — Національною премією України ім. Бориса Патона у галузі науки і техніки.

Має понад 240 друкованих робіт, 2 посібники для студентів, 2 монографії, 4 методичні рекомендації, 10 патентів. Професорка Авраменко Тетяна Василівна також була викладачем Європейської школи по вивченню діабету.

Світла пам’ять людині в білому халаті, шановній Тетяні Василівні, видатній лікарці, викладачці, колезі, матері та доньці.

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