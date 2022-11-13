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Події

Рашисти завдали удару по Запорізькому району, одна з ракет впала в обласному центрі

13:41 13 листопада 2022
руйнування

У ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти вкотре обстріляли Запорізький район. Одна з випущених ракет упала у самому Запоріжжі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами. О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району», — йдеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджено лінію електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишилися неушкодженими.

«Спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, збитою нашими воїнами, що впав в одному з районів Запоріжжя», — додав Старух.

За кілька годин глава ОВА додав, що операція з вивезення залишків ракети поспішно завершилася.

«Цей інцидент міг мати непередбачувані наслідки, адже ворожий снаряд містив касети, що раптово вибухнули. Тому мешканців шести прилеглих будинків довелося тимчасово евакуювати в безпечні місця. Усю ніч і ранок тривала операція зі збору та вивезення залишків ракети», — написав керівник області.

Також він подякував увсім, хто брав участь у даній операції.

Нагадаємо, у ніч на неділю російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області. Тяжкі поранення отримали дві жінки.

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