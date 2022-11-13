Ворог випустив по Нікополю близько 40 снарядів, поранено двох жінок

Російські військові вкотре скерували свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Двоє жінок — 46 та 82 років — отримали поранення і були доправлені до місцевої лікарні. Нині їх стан оцінюється як середньої важкості. Про це йдеться у повідомленні очільника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його інформацією, найбільше постраждав Нікополь — вночі у місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

Пошкоджена багатоповерхівка

Зруйнований обстрілами будинок

Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі — у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

Понівечена будівля коледжу

Уламками снарядів було пробито дах

У Марганецькій громаді людей не зачепило, проте приватні будинки було посічено.

Нагадаємо, в ніч проти 5 листопада по Нікополю також було завдано 40 ударів з «Градів», проте люди тоді лишились неушкодженими.

Фото t. me/mykola_lukashuk/

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