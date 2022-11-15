Агресія рф не може бути завершена шляхом умиротворення, — МЗС Британії

Агресія російської федерації проти України не може бути завершена шляхом умиротворення. Великобританія продовжить економічний тиск на путінський режим і надаватиме допомогу Україні. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

«У відповідь на вторгнення рф в Україну уряд Великобританії оголосив про введення безпрецедентного пакету санкцій, який підриває фінансування путінської військової машини, що тягне за собою масштабні економічні витрати і демонструє підтримку України спільно з нашими міжнародними партнерами», — йдеться в заяві.

Також відмічається, що уряд Великобританії продовжить цей економічний тиск щодо путіна та його режиму.

«Ми продовжимо стояти з Україною, підтримуючи її право бути суверенною, незалежною та демократичною нацією. Російська агресія не може бути вирішена шляхом умиротворення. Наразі ми розглядаємо варіанти санкцій, ми не обговорюємо їх публічно і не коментуємо окремі варіанти», — додали в британському МЗС.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що продовжать посилювати систему ППО України. Також ще у квітні чинна експрем'єр-міністр Великобританії, а тоді глава МЗС Ліз Трасс заявила, що Україну необхідно озброїти так, щоб вона могла повернути Крим та Донбас.

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