У росії хокеїст-неадекват жорстоко побив арбітра ключкою та ногами (відео)

У російському аматорському хокеї стався черговий спалах жорстокості. У москві під час поєдинку аматорської ліги між командами «Леопарди» та НС REVOL IC хокеїст побив рефері, повідомляє championat.com.

На 10-й хвилині другого періоду матчу на «Чкалов Арені» арбітр за рахунку 5:3 на користь НС REVOL ICE вилучив гравця «Леопардів» на дві хвилини. Захисник Михайло Утенков спершу подався на лаву штрафників, але потім передумав, під'їхав до рефері, врізав йому по голові ключкою, а потім, коли суддя впав на лід, ударив ще ногою.

Приголомшений побаченим коментатор поєдинку на YouTube-каналі ліги вигукнув, що «пора поліцію викликати», а ще назвав хокеїста-грубіяна «хворим» та «дурником».

Повідомляється, що команди дограли другий період (постраждалий рефері на лід уже не повернувся), а потім було ухвалено рішення припинити матч достроково. Команді хокеїста-неадеквата зарахували технічну поразку 0:5, а самому 43-річному Утенкову загрожує кримінальне переслідування. Принаймні на місце інциденту було викликано співробітників поліції для розгляду по суті нападу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 10-річний хокеїст з росії побив арбітрів просто на льоду.

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