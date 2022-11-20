«Ніхто не любить тих, хто програв: вони нагадують про ганьбу», — відомий український блогер «передбачив» майбутнє російських солдатів

Блогер і політик Юрій Гудименко, який воював у лавах ЗСУ і отримав поранення на фронті, розповів про бідність і ганьбу, яка чекає на росіян, які виживуть на війні в Україні.

«Твоє майбутнє, російський солдате, вкрай х. еве, — пише Юрій Гудименко на своїй сторінці у соцмережах. — Навіть якщо ти виживеш на нашій війні. Навіть якщо залишишся цілий тілом, не нарвешся на уламок, не наступиш на свій же «Пелюсток». Навіть якщо тебе не контузить, навіть якщо не обпалить.

Ти повернешся до свого Мухосранська як солдат програної війни. Ніхто не любить тих, хто програв: вони нагадують про ганьбу. Не буде тобі днів перемоги, не буде щорічних вітань, не буде подяки в очах оточуючих. Буде палений, як твоє життя, алкоголь, запущений цироз та дешева смерть у безплатній лікарні.

Не віриш мені — запитай «афганців» чи ветеранів Першої чеченської. Тільки буде ще гірше.

Адже грошей не буде. Ви всі платитимете репарації. Усі, хто виживе, звісно. І хай живі заплатять за вчинки мертвих.

Буде бідність. Буде ганьба. Тебе звинувачуватимуть в усьому. Тебе, солдата, який програв війну.

І весь цей час на очах у тебе і таких як ти гарнішатиме моя країна. Нам також не буде просто. Нам буде дуже тяжко. Але ми поховаємо своїх мертвих та оживимо зруйновані міста. А ви будете дивитися на це заскленілими очима через незасклені вікна. Невиїзні. Непотрібні. Неживі.

У тебе попереду ганьба та злидні, російський солдате. Але тільки лише, якщо ти не помреш тут, на моїй землі.

А ти, звісно, помреш".

Фото зі сторінки Юрія Гудименка

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