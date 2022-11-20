Давно підозрювали отруєння: Саакашвілі стає дедалі гірше

Нещодавно адвокат експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі заявляв, що у підзахисного, ймовірно, діагностували туберкульоз та деменцію.

А наразі повідомляється про отруєння Саакашвілі. Як пише його колишня прессекретарка Дарина Чиж, в організмі політика виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. За її словами, таке заключення зробили іноземні лікарі.

«Усі хвороби, які є у Михеїла Саакашвілі, можуть бути спричинені цим отруєнням. Про це він поінформований, і сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше його хвороби не розвивалися б так швидко», — зазначила вона.

Втім, як передають «Новини-Грузія», у пенітенціарній службі спростовують заяви про отруєння, які, у тому числі, робив й адвокат третього президента Грузії Валерій Гелбахіані, обіцявший оприлюднити подробиці на початку наступного тижня.

«Засуджений Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживаються відповідні медичні заходи. Щоб уникнути дезінформації, закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації», — зазначили у службі з виконання покарань та додали, що наразі ніхто не надав жодних офіційних документів з цього приводу.

Тим часом батько третього президента Ніколоз Саакашвілі закликав прихильників Михайла Саакашвілі вийти на акцію 20 листопада в Тбілісі з вимогою переведення його на лікування за кордон.

Нагадаємо, що Саакашвілі заарештували в Грузії на початку жовтня 2021 року, куди він приїхав напередодні муніципальних виборів. Він оголошував голодування, яке тривало 50 днів.

Фото зі сторинки Дарини Чиж

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