Ворог вдарив по Вільнянській лікарні на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля

Вночі російські окупанти знову піддали ракетному обстрілу містечко Вільнянськ Запорізької області, де 17 листопада загинули 17 місцевих мешканців. Цього разу ракети були спрямовані на маленьке пологове відділення місцевої лікарні.

Загинуло немовля, яке щойно з'явилося на світ, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Горе переповняє наші серця — вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ. На місця працюють рятувальники», — написав він у мережі, показавши фото з місця трагедії.

Як видно, будівля лікарні зазнала величезних руйнувань.

Про інших жертв чи постраждалих під час ворожих прильотів наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, у березні окупанти завдали артудару по пологовому будинку у Маріуполі, а також цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі, завдавши колосальних руйнувань. Тоді загинуло троє людей — двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих — діти, жінки-пацієнтки та лікарі.

Фото https://t.me/starukhofficial/

480

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram