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Події

Зросла кількість жертв варварського обстрілу Вільнянська 17 листопада

12:48 18 листопада 2022
Обстріл

Вночі 17 листопада росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Ракети влучили у цивільні об'єкти.

На місті продовжуються рятувальні роботи. Вже виявлено 9 загиблих.

«Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також повідомив дані про жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 17.11.2022 (станом на 09:00 18.11.2022):

Донецька область — 1 загиблий, 4 поранених
Запорізька область — 5 загиблих
Харківська область — 1 поранений
Херсонська область — 1 поранений

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 18 листопада росіяни кілька разів накрили РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів.

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