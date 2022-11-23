Нелегкий день для Риб та ще 5 знаків зодіаку: Анжела Перл розповіла, як сьогодні покращити стан справ попри труднощі

Відомий австралійський астролог Анжела Перл, що народилася в Миколаївській області України, попереджає, що день 23 листопада 2022 року принесе несподівані труднощі для представників деяких знаків зодіаку.

Але ці труднощі можна подолати, якщо дотримуватися певного алгоритму дій, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День, на думку астролога, підійде для того, щоб багато міркувати та будувати плани, які стосуються кар'єрного та особистого зростання, стосунків у колективі та найближчому оточенні. Гарним рішенням стане складання карти бажань, яка допоможе рухатися у вибраному напрямку.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Протягом дня Анжела Перл рекомендує уважно стежити за своїм здоров'ям: зірки показують можливе нездужання у фізичному та психологічному плані. Медитації та робота над собою допоможуть подолати неприємності, головне — не залишати вирішення проблеми на потім.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде сприятливим для творчих завдань, напружуватись на роботі не рекомендується. 23 листопада зірки підштовхуватимуть Близнюків на встановлення ближчих відносин із родичами та друзями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астролог рекомендує людям, народженим у знаку Рак, активно займатися своїми фінансами протягом усього дня. Складання списку покупок, джерел доходів та збитків допоможуть у майбутньому зробити своє становище стійкішим, підвищити фінансову грамотність та покращити стан справ.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам варто звернути увагу на ставлення з близькими людьми, особливо з іншими половинками. День підійде для того, щоб зробити важливий крок, освідчитися у коханні, або ж вивести стосунки на новий рівень. Партнер зможе увійти в становище та зрозуміти вияв почуттів представників даного знаку зодіаку.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Анжела Перл радить провести день у робочих справах. Представники даного знаку зодіаку відчуватимуть особливе піднесення та зможуть зробити день продуктивним. Важливо виконувати завдання поступово і не поспішати, щоб зробити роботу якісно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може бути напруженим через несприятливий для Терезів астрологічний період. Багато проблем можуть бути підкреслені цього дня, приносячи дискомфорт. Рішення слід відкласти до кращого дня, оскільки успіх не буде на боці Терезів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День несприятливий щодо фінансових операцій. Астролог не рекомендує позичати або позичати великі грошові суми, оскільки це може призвести до серйозних проблем у відносинах з близькими. Усі операції та наміри слід попередньо обговорювати з членами сім'ї.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

23 листопада представників даного знаку зодіаку чекає емоційно напружений день, слід підготуватися до екстреного вирішення робочих завдань та сильного тиску з боку вищих співробітників та начальства. День підкидатиме Стрільцям випробування, які їм необхідно пройти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня астролог рекомендує направити свою енергію на довгостроковий розвиток та внесок у особисте зростання. Заняття посередніми робочими справами можуть вдаватися менше, ніж творчі завдання з перспективою підвищення своєї експертності та важливих для самореалізації навичок.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Порозумітися з близькими може виявитися не так просто. Не слід накидатися на співрозмовника у спробах довести свою правоту, оскільки від цього можуть постраждати стосунки та довіра.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День може бути несприятливим у багатьох відношеннях, астролог прогнозує Рибам проблеми у взаєморозумінні та спілкуванні з людьми. Обставини можуть заводити в глухий кут, проте з проблемами необхідно буде розібратися.

Нагадаємо, раніше ясновидець передбачила, на кого чекає багатство майбутньої зими.

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