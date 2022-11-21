Успішний день для Стрільців та ще двох знаків зодіаку: гороскоп від австралійського астролога на 21 листопада

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл попереджає, що 21 листопада 2022 року обіцяє бути досить емоційним.

І щоб уникнути розпалу пристрастей, у першій половині дня слід зайнятися найважливішими справами, а на вечір перенести спілкування з друзями та коханими.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня Овнам украй рекомендується не вигадувати того, чого немає, а дивитися на все, що відбувається довкола реальними очима. Також необхідно враховувати бажання оточення для досягнення успіху. Цього дня доведеться вирішувати проблеми самому, причому Овни з цим впораються чудово. А ввечері рекомендується провести час з рідними та близькими.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Цього дня Тільці можуть намагатися використати у своїх корисливих цілях людей, які їх оточують. З одного боку, подібна поведінка приведе до добрих результатів. Але з іншого — оточення почне сильно ображатися. Досвід та знання допоможуть досягти мети, тому варто їх використовувати. У другій половині дня можуть відбутися цікаві зустрічі. А одне зі знайомств може перерости у романтичне захоплення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Найбільше цей день підходить для комерційної діяльності. Саме тут можна буде досягти чималих успіхів. Близнюки мають чітку мету та знають, чого хочуть. А це лише великий плюс. З коханою людиною можуть бути деякі непорозуміння. Рекомендується поговорити та з'ясувати стосунки, а не затягувати конфлікт.

Рак (22 червня — 22 липня)

День найбільше підходить для фінансових питань. Підприємницькі здібності стануть у нагоді і допоможуть досягти фінансової стабільності. З'явиться навіть можливість зробити вдалі покупки. А ось для особистого життя день не надто вдалий. Ревнощі може неабияк зіпсувати стосунки з другою половинкою.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День виявиться дуже сприятливим. Леви впораються навіть з тими завданнями, які потребують уваги до дрібних деталей. Ділові переговори обіцяють успішно пройти. Леви зможуть справити найкраще враження на потенційних партнерів. Також вдалими виявляться поїздки. Навіть якщо збиратися поспіхом, Леви нічого важливого не забудуть.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День виявиться сприятливим. У Дів з'явиться шанс показати оточенню, на що вони насправді здатні. Вони впораються з завданнями, які іншим не по зубах. Дехто навіть почне заздрити успіхам Дів. Дуже можливі приємні сюрпризи та вдалі збіги. Також у цей день рекомендується зайнятися спортом та оздоровчими процедурами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Якщо нікуди не поспішати, день складеться досить вдало. Ранок найбільше підходить для починання нових справ. З'явиться можливість відновити старі та необхідні зв'язки. Ймовірно, з'являться нові ідеї та можливості. Не зайвим буде досвід, який Терези раніше отримували в житті.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цього дня вкрай рекомендується завершити всі розпочаті раніше справи. Також не варто відкладати на згодом складні питання. Адже що далі, то важче потім їх вирішуватиме. Рекомендується провести сімейні заходи, а також вдалими виявляться переїзд та ремонт. Але поки що не варто переходити до конкретних дій. Та й обіцянки давати комусь не рекомендується.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться досить цікавим та насиченим. Стрільці будуть чудово справлятися з будь-якими завданнями, навіть найновішими. Навіть із самої заплутаної ситуації вдасться знайти вихід. Не рекомендується бути вимогливим до оточення. Поблажливість до слабкостей іншим змінить ставлення на краще. Також ймовірні несподівані освідчення у коханні.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться непростим. У деяких ситуаціях доведеться хитрувати, але відкрито діяти не вдасться. І така обстановка змусить не на жарт переживати та нервувати. Але потім ситуація зміниться на краще, і Козороги зможуть досягти відмінних результатів. Але при цьому від експериментів слід триматися якнайдалі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День виявиться вдалим та повним можливостей. Можна спробувати реалізувати свої творчі плани у життя. Водолії зможуть легко завоювати інтерес оточення. Навіть публічні виступи відбудуться легко. Імовірні поїздки. Якщо поводитися природно, можна справити гарне враження на оточуючення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День виявиться складним. Тільки сильна воля та самодисципліна допоможе впоратися з завданнями. Якщо відкласти справи на потім, то почнуться неприємності. Ні про яку легковажність не може бути навіть мови. Незаплановані покупки виявляться невдалими. Тож краще утриматися від них.

Нагадаємо, астрологи склали гороскоп для знаків зодіаку, в житті яких настане «біла смуга» після молодика 24 листопада.

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