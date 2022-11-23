Ексміністру освіти Табачнику оголосили підозру у держзраді: що відомо

Колишньому міністру освіти України часів Януковича Дмитру Табачнику повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.



Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За інформацією слідства, підозрюваний організовував та координував діяльність керівників окупаційних «адміністрацій» Херсонщини та Запоріжжя у сфері охорони здоров'я, освіти та підготовки до проведення фейкових «референдумів».



Повідомляється, що 1 травня підозрюваний у Telegram сконтактував колаборантів з Херсона та Запоріжжя Володимира Сальдо та Євгена Балицького з заступником голови МОЗ росії Андрієм Плутиницьким «для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах». Підозрюваний діяв як представник вищих органів російської влади.

У підозрі також зазначено, що у червні Табачник листувався з Сальдо для організації його зустрічі з головою «МНС АР Крим», щоб створити на Херсонщині служби з надзвичайних ситуацій та служби «112».

Своєю чергою у липні Сальдо та Балицький надали Табачнику дані про кількість об'єктів інфраструктури, навчальних закладів, медустанов та виборчих дільниць на тимчасово захоплених територіях.

Підозрюваний направив цю інформацію заступник глави уряду росії у вигляді доповідної записки про необхідність збройної охорони для зазначених об'єктів.

Слідством встановлено контакти Табачника з заступником міністра охорони здоров'я росії, заступником голови уряду росії, представником департаменту оперативної інформації фсб росії, яким він повідомляв про виконання завдань й передавав документи, повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчий Управління СБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді. Максимальне покарання за такий злочин — довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Дмитро Табачник народився у Києві. У різні роки був керівником пресслужби уряду під час правління Леоніда Кучми, керівником виборчої кампанії кандидата у президенти Леоніда Кучми та народним депутатом.

З 11 березня 2010-го по 23 лютого 2014 року обіймав посаду міністра освіти та науки. Табачник виступав за навчання російською мовою та обов'язкове знання російської літератури.

Після Революції гідності Табачник виїхав з України. У 2015 році ексміністра оголосили у розшук у справі про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.



Як повідомляли «ФАКТИ», нардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну також повідомили про підозру у державній зраді. Співробітники ДБР встановили, що Кузьмін напередодні й після початку повномасштабного вторгнення росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

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