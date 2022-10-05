Ще одного нардепа запідозрили в держзраді

Соратнику Віктора Медведчука, якого видали росії під час обміну полоненими, Ренату Кузьміну, повідомлено про підозру у державній зраді.

Як повідомляють у Державному бюро розслідувань, під час досудового розслідування працівники ДБР встановили, що чинний народний депутат України від ОПЗЖ напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

«Починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 15 вересня Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду України було відхилено апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) та остаточно заборонено її діяльність в Україні.

Фото з Вікіпедії

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