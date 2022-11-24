Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово: Зеленський розповів про відновлення України після чергової атаки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати на російський терор. Про це він заявив у своєму зверненні.

«Одне крісло в Радбезі досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом і закликав ЄС і держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди у Європі й мало наслідки — саме юридичні наслідки, а не лише політичні», — заявив президент.

Зеленський додав, що Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів.

«Усе необхідне, щоб ми могли захищати життя й свободу наших людей. А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні й убила… немовля. Було обірвано життя, яке тривало лише два дні. Сьогодні ми розгортаємо по всій країні „Пункти незламності“, щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику та зв’язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні та провокує в країні блекаут», — заявив він.

Президент заявив також, що в Україні поступово відновлюють електропостачання.

«Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово», — сказав Зеленський.

Він додав, що у столиці дуже складна ситуація. Результати відновлення будуть в першій половині дня 24 листопада.

Президент повідомив також про черговий обмін полоненими.

«Сьогодні нашій команді вдалося повернути додому ще 36 українців. 35 військовослужбовців, один цивільний. Двоє офіцерів, 33 — рядові й сержанти. Попри все рятуємо наших людей і обовʼязково повернемо всіх полонених і депортованих», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», 23 листопада росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. Ураження зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

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