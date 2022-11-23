Протягом 273-ї доби російського широкомасштабного вторгнення окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. Ураження зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з ним, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог нині обороняється, здійснюючи обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії на Харківщині та Луганщині, а на Бахмутському та Авдіївському напрямках — зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Там цього дня було зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах Бахмута і ще семи населених пунктів.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів.

Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 — поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 — пораненими.

Наша авіація протягом поточної доби завдала 4 удари: 3 — по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 — по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та військовій техніці ворога і позицію ЗРК окупантів.

Нагадаємо, 23 листопада Україна повернула з полону ще 35 своїх захисників.

Фото Генштабу ЗСУ

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram