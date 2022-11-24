Вистачило 9 хвилин: із музею в Німеччині викрали безцінну колекцію золотих монет вагою 4 кг

У Німеччині скоєно пограбування століття. Саме так оцінюють німецькі ЗМІ зникнення з Кельтсько-римського музею у баварській громаді Манхінгу стародавніх золотих монет. Злодії забрали 483 монети, які були знайдені в 1999 році під час розкопок поблизу Манхінга. Там була фортеця кельтів періоду Римської імперії.

Монети датуються істориками приблизно 100 роком до н.е. Вони чудово збереглися. Експерти кажуть, що вони є неоціненними. Музей застрахував їх на суму 1,6 мільйона євро.

Крадіжка була скоєна в ніч проти 22 листопада. Злочинцям вдалося проникнути до музею, обдуривши якимось чином сигналізацію. Злодії пробули всередині 9 хвилин. Цього їм вистачило, щоб забрати золоті монети загальною вагою 4 кг та ще три експонати та безслідно зникнути.

Поліція упевнена, що діяли професіонали.

Міністр з науки та мистецтва Баварії Маркус Блуме назвав крадіжку катастрофою. Він згоден із поліцією.

Золоті монети в Німеччині крадуть не вперше. У березні 2017 року з берлінського музею Боде було викрадено монету вагою 100 кг! Її викарбував Королівський канадський монетний двір. На виготовлення «Великого кленового листа» із зображенням Єлизавети II пішло золота майже на 4 млн євро. Злодіїв упіймали, а ось саму монету не знайшли досі.

Рівно три роки тому невідомі проникли до скарбниці «Зелене склепіння» у Дрездені та вкрали три набори прикрас з діамантами, рубінами, смарагдами та іншими дорогоцінними каменями. Також було вкрадено колекцію монет. Вартість викраденого оцінюється приблизно мільярд євро.

Злочинці влаштували пожежу трансформатора, що призвело до відключення сигналізації, перепилили залізні ґрати на вікні та проникли до музею. У січні 2022 року на лаві підсудних опинилися шестеро звинувачених. Усі вони були членами берлінського злочинного клану. Прикраси та монети не знайшли досі.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram