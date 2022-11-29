«Я вдячна за…»: Мадонна показала, як потусила з дітьми на День Подяки

Співачка, яка раніше засудила війну росії проти України, опублікувала рідкісний знімок зі своїми шістьма дітьми. Це кадри їхнього спільного святкування Дня Подяки: його сім'я, очевидно, святкувала в Нью-Йорку. Понад 18 мільйонів підписників поп-зірки змогли помилуватися серією знімків в Instagram, які Мадонна підписала «За що я вдячна..». На світлинах зображені Лурдес, Рокко, Давид, Мерсі Джеймс та близнюки Естер і Стелла. Мадонна одягнена в чорну сукню з глибоким вирізом у готичному стилі та кілька намист у застібках. Вона поєднала її з чорними рукавичками, панчохами та черевиками в тон.

Лурдес — донька від стосунків Мадонни з кубинським фітнес-тренером Карлосом Леоном. Співачка має сина Рокко від режисера Гая Річі, з яким була одружена з 2000 по 2008 рік. У 2006 році Мадонна усиновила Девіда, якому тоді було 15 місяців, а через три роки — Мерсі Джеймса, якому тоді було чотири роки. У 2017 році велику родину поповнили дівчатка-двійнята Естер і Стелла. Всі четверо усиновлених дітей походять з Малаві.

Буквально кілька тижнів тому Мадонна також відсвяткувала професійний ювілей. Її альбом Finally Enough Love: 50 Number Ones, випущений 19 серпня, дебютував на восьмому місці в чарті Billboard 200. Це зробило поп-ікону першою жінкою-артисткою, чиї альбоми за п'ять десятиліть потрапляли в першу десятку чартів Billboard. Досі цей результат досягався лише сольними виконавцями-чоловіками або групами, що складалися з чоловіків. Її першим альбомом у першій десятці чарту Billboard 200 став дебютний альбом 1984 року. Ще п'ять її альбомів досягли цього рівня успіху у вісімдесятих, сім — у дев'яностих, шість — у 2000-х і чотири — у 2010-х. Останній з них — Madame X 2019 року, який посів перше місце в американському чарті альбомів.

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