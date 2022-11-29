Дочка Костянтина Меладзе натякнула на хворобу та пояснила, чому вирішила кардинально змінити життя

18-річна донька композитора Валерія Меладзе Лія, яка раніше розповідала про видалення пухлини, натякнула на іншу хворобу та пояснила, чому вирішила кардинально змінити своє життя. Через війну дівчина спочатку поїхала до Європи, а нещодавно переїхала до США. Лія каже, що вона дуже переживає через напад росії на України, усі жахи війни. Після пережитого вона страждає від тривожно-депресивного розладу.

За кордоном вона вирішала обрати таку професію, щоб давати раду собі та допомагати людям.

«Мені важко, тому що в мене вдома війна, мені важко, тому що я виходжу з тривожно-депресивного розладу. Мені важко, тому що все це сталося в мої 18 років, коли я маю працювати, вчитися і вибудовувати життя. Я ніколи і нізащо не порівнюватиму свій біль з болем і страхом тих, хто зараз у небезпеці. Я помічаю всі свої привілеї у цьому житті, І я знаю, що ці привілеї я зобов'язана використати на користь людям. Саме тому я зараз тут, в Америці, і навчаюсь на психотерапевта», — розповіла Лія Меладзе.

Нагадаємо, Лія Меладзе брала участь в «Голосі країни», дівчина пише музику та пісні.

Дівчина чуттєво звернулася до українців та заявила, що пишається своєю національністю.

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