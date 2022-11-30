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Політика

СБУ прийшла з обшуком до нардепа-втікача Мураєва (фото)

19:53 30 листопада 2022
Російська література

Співробітники СБУ, які провели безпекові заходи на території одного з монастирів Мукачевської єпархії УПЦ Московського патріархату, також провели обшуки у народного депутата Євгена Мураєва та його поплічників

«Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії „Наші“ Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників», — повідомили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

Такі дії здійснюються в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

В СБУ зазначили, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Тим часом була ініційована експертиза висловлювань політика, яка свідчить про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме — в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

Фото СБУ

Фото СБУ

«За матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу „НАШ“ неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції. Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи», — додали в Службі безпеки України.

Нагадаємо, що у лютому цього року Рада національної безпеки та оборони України запровадила п'ятирічні санкції проти телеканалу «НАШ».

Фото СБУ

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