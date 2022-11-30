СБУ прийшла з обшуками до «медведчуковського» монастиря на Закарпатті

СБУ продовжує проводить безпекові заходи на територіях, які належать УПЦ Московського патріархату.

Цього разу представники спецслужби завітали до одного з монастирів Мукачівської єпархії на Закарпатті.

Фото СБУ

Там за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Фото СБУ

Зазначається, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»; недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів; убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

ЗМІ стверджують, що йдеться про Кирило-Мефодіївський жіночий монастир, церковники якого дружать з Оксаною Марченко та Віктором Медведчуком. До речі, після обміну кума путіна на полонених українських бійців подружжя було помічене у тимчасово окупованому Криму.

Раніше правоохоронці знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.

А під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та церквах МП СБУ виявила проросійську літературу, мільйони готівки та людей, які не мали документів або мали паспорти з ознаками підробки.

Фото СБУ

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