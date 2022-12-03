Зарядка смартфона при блекауті: як це зробити за допомогою пальчикових батарейок

В умовах регулярного блекауту, за яких змушені жити тепер українці у багатьох містах країни, особливої актуальності набувають знання про альтернативні способи заряджання гаджетів.

Як провести цю операцію за допомогою звичайних батарейок, пояснив ресурс «Технофан» .

Вам знадобляться:

батарейка формату АА (напругою не вище 5,5 V);

стабілізатор напруги (плата);

два звичайні дроти;

кабель зарядки.

Сучасні телефони заряджаються від напруги 5V та струму 100 mA, тоді як батарейка АА видає лише 1,5V. Однак підключення до неї стабілізатора відразу дасть напругу 5V.

Для початку спочатку слід підготувати стабілізатор: на платі є USB-вхід, світлодіод, роз'єм плюс та мінус. Треба припаяти два дроти до роз'ємів (червоний до +, синій до -), а потім підключити батарейку до дротів.

Один із дротів, приєднаний до «плюсу», потрібно піднести до відповідної позначки на батарейці. Таке саме повторити з «мінусом». Індикатором того, що все правильно зроблено, є світлодіод, який повинен засвітитися на платі. І нарешті слід закріпити дроти на батарейці ізоляційною стрічкою, підключити кабель до входу USB на платі, після чого нарешті підключити телефон до зарядного пристрою.

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