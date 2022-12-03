Питання тижнів: стало відомо, коли Київ, Дніпро та Одеса зможуть повернутися до відключень світла за графіком

Київ уже протягом кількох тижнів може повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії. Нагадаємо, зараз у столиці застосовують «ручні відключення» електрики.



Водночас це відбудеться лише за умови, що росія не розпочне нових масованих обстрілів нашої території. Про це в етері телемарафону заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.



За словами Сахарука, сьогодні у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області діють екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні відключення можна повернути лише після збільшення потужностей у системі.



«Якщо не буде нових обстрілів, це вже питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена в результаті останнього обстрілу. Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене. Люди відкриють сайт подивляться, коли у них не буде світла та зможуть планувати життя», — заявив Сахарук.



Мер Києва Віталій Кличко попередив про найгіршу зиму з часів Другої світової війни.



А експерти в галузі енергетики заявили, що за кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут.

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