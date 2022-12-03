39.66 / 40.31 40.77 / 41.74
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Питання тижнів: стало відомо, коли Київ, Дніпро та Одеса зможуть повернутися до відключень світла за графіком

12:20 3 грудня 2022
лампа

Київ уже протягом кількох тижнів може повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії. Нагадаємо, зараз у столиці застосовують «ручні відключення» електрики.

Водночас це відбудеться лише за умови, що росія не розпочне нових масованих обстрілів нашої території. Про це в етері телемарафону заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

За словами Сахарука, сьогодні у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області діють екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні відключення можна повернути лише після збільшення потужностей у системі.

«Якщо не буде нових обстрілів, це вже питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена в результаті останнього обстрілу. Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене. Люди відкриють сайт подивляться, коли у них не буде світла та зможуть планувати життя», — заявив Сахарук.

Мер Києва Віталій Кличко попередив про найгіршу зиму з часів Другої світової війни.

А експерти в галузі енергетики заявили, що за кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

картопля

Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

лимон

Потрібен лише лимон: як швидко та ефективно побороти гіпертонію

Гороскоп

Терези ризикують втратити роботу, Дівам краще повернути борги: фінансовий гороскоп на грудень-2022

бутерброд

Бутерброди зі смаком червоної ікри: недорого та смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту