Як залишатися на зв'язку у критичній ситуації: українцям дали важливі поради

Після ракетних атак рф зазвичай починаються проблеми не лише з водою і світлом, але й зі зв'язком. Тому у Центрі комунікації перерахували способи, як уникнути повного офлайну.

Використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість (в т.ч. мережею Wi-Fi нині обладнані й укриття).

Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом.

Завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.

Віддавайте перевагу текстовим повідомленням дзвінкам та відеодзвінкам, відмовтесь від відео на користь текстових форматів.

Скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку.

Встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube.

Вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа».

Щоб викликати рятувальників ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.

Заздалегідь встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок, якщо зникне мережа.

Нагадаємо, енергетики також дали поради, як врятувати побутову техніку при раптовому відключенні світла.

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