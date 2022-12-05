«Завдання окупантів — зробити в Києві ніч»: таролог розповіла, на що чекати конкретним містам та областям цього тижня

Відома українська тарологиня Людмила Хомутовська, яка спрогнозувала загострення конфлікту з білоруссю, розповіла про те, що чекає жителів різних областей впродовж 5−11 грудня.

«Чи будуть обстріли у Криму? Так, будуть. І не в тому місці, де на них чекають. Карти показують, що на півострові фіксуватимуть максимальний рух, це схоже на те, що починається щось там всередині. Я так розумію, що велика міграція відбувається серед військових та цивільних, які продають нерухомість і залишають Крим.

По Вінниці повинен спрацювати захист, бо бачу мінімальний рівень небезпеки. А щодо області, то летітиме саме по якомусь з об’єктів там. Карти вогню випали на Волинь, так само неспокійно буде і в Луцьку. Що по Дніпру та області, там все буде активно… Проте по місту спрацює захист, але вірогідні прильоти. Скажу так — в Дніпропетровській області вкрай важка ситуація, але нам про це не розповідають, вона майже некерована.

Донецька область — там лінія війни, випали карти «страшного суду», земля там горить, бо багато вогню. Але є добрі новини з Донецька — мир там не за горами, так що чекаємо добрих новин від ЗСУ.

Житомир — червоний рівень небезпеки, щось там рашисти планують добити, є наказ і його мають виконувати. Й не здивуюсь, що до цього повертатимуться знов і знов. В області ситуація більш-менш стабільна. Ужгород кимось закритий серйозно для окупантів, там більше проблем всередині, можливі викриття якихось неблагонадійних олігархів.

По Запорізькій області випали карти вогню, адже там стріляють. Та разом із тим будуть новини про визволення нових населених пунктів. Щодо Запоріжжя, тихо не буде, але місто помалу повертається до миру".

В Івано-Франківську, прогнозує таролог, можливі прильоти, але у будь-якому випадку є захист і не все впаде туди, куди планується.

«Київська область — ситуація буде гірше, ніж в самій столиці. Атакуватимуть об’єкти, які постачають електроенергію. Завдання окупантів — зробити в Києві ніч. Нема в мене хороших новин для Кропивницького, карти показують велику кількість вогню. В Кіровоградській області можуть намагатись залишити людей без інтернету та зв’язку.

Миколаїв — буде важкий тиждень, якось там хочуть порушити зв'язок. Що Рівне, що область, карти показують, що летітиме не одна ракета, тому будьте обережні. По Херсону будуть удари по об’єктах критичної інфраструктури, але водночас обіцяють й гарні новини. В Херсонській області активні бойові дії, можливий котел — ЗСУ атакують окупантів, то ж чекаємо добрих звісток".

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