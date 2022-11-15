Наприкінці грудня вірогідний наступ з боку білорусі: таролог про плани кремля

Український таролог Людмила Хомутовська за допомогою карт дала прогноз, чого очікувати українцям впродовж 15−20 листопада, адже експерти попереджають, що російські війська можуть здійснювати провокації, зокрема масовані ракетні удари по Україні під час саміту «Великої двадцятки» 15−16 листопада. Крім того, вона дала відповідь, чи нападе на Україну ще й білорусь.

«Я отримую сотні запитань від жителів прикордонних областей із білоруссю. Всі вони переживають, чи буде все-таки наступ з тієї сторони. Карти кажуть, що війська чогось чекають, якоїсь команди. Нехороша новина — робляться великі запаси, мова йде про союзні обов’язки. Я так думаю, що рф щось підписала з білоруссю і путін вимагатиме виконання. Але карта „сімка пентаклів“ означає, що наступ можливий десь до Нового року. Кожного тижня я цю інформацію буду перевіряти, бо не хочу, щоб на моїй совісті була велика кількість смертей. Як тільки треба буде покинути ті області українцям, я про це відразу скажу, — заявила таролог. — Загалом тиждень буде непростим для України. Тиші нам не варто чекати, але водночас ми отримуємо добрі новини на рівні підтримки. Й мова не про зброю, можливо, про станції, завдяки яким можна вирішити питання зі світлом».

За словами Людмили Хомутовської, максимально активний тиждень в Криму — буде багато обстрілів важливих об’єктів, тож на півострів теж приходить війна.

«У Вінницькій області — максимальна напруга, будуть прильоти. У Вінниці добре працює захист, тож можна буде відбити. На Волині будуть влучання. З Луцька вже починають виїжджати люди, боячись напруги. Полтавщина — максимально активна, бачу прильоти, обласний центр повинні захистити. Що Харків, що область, то обстрілів теж не уникнути, тому тримайтесь. На Дніпропетровщині напруження, але все одно стоїть хороший захист. Дніпро, тримайтесь, будуть прильоти! На Донеччині — історія буде ще дуже довгою, вогонь не стихатиме. По Донецьку будуть влучання, зокрема у військові структури ворога. Житомирщина — нема хороших новин, максимально червона зона, тож будьте обережні. Так само скажу й про Хмельниччину. Гудітимуть сирени на Закарпатті, але, на щастя, без влучань. Нічого доброго не скажу й про Запоріжжя та область, прилітатиме. Людям буде надзвичайно складно. Не маю хороших новин для Києва та області. Велика кількість обстрілів, смерті, розруха — так мені кажуть карти. На Луганщині максимальний рух, активні військові дії у розпалі, буде доволі гучно та страшно. У Львівській області карти обіцяють прильоти та жертви. У Львові повинен працювати захист. Щодо Миколаївської області та Миколаєва, доволі тяжкий тиждень. Летітиме без кінця та краю, можливі жертви, в деяких випадках спрацює ППО. Одеська область активується, ракети будуть, але їх, ймовірно, зіб'ють».

Раніше астрологиня Ірина Звягіна спрогнозувала початок особливих змін в росії.

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