«Рік бажано не вагітніти. Це мене зупиняє»: молода дружина Віктора Павліка натякнула про поповнення

Тренд збільшення грудей все більше набуває популярності серед відомих українок. На початку 2022 року молода дружина співака Віктора Павліка заявляла, що планує лягати під ніж пластичного хірурга. Схоже, що тепер Катерина Реп'яхова наважилась на операцію, проте в неї виникли сумніви після огляду. Про це вона повідомила своїм фоловерам в мережі Інстаграм.

Катерина опублікувала світлину із клініки, де позує у короткому топі. Після того зазначила, що не хоче імпланти, особливо великі.

«Можливо поставлю імпланти тоді, коли вже точно не буду планувати народжувати. Адже рік бажано не вагітніти. Це мене зупиняє. Лікар сказав, що однаковими вони ніколи не будуть, навіть з імплантами».

До слова, минулого тижня шанувальники цікавились у дружини Павліка, чи планують вони другу дитину. Подружжя виховує сина Михайла, якому влітку виповнився рік.

«Спеціально не плануємо, а там, як буде», — відповіла Реп'яхова.

Нагадаємо, що за прикладом Ірини Федишин Леся Нікітюк та Віктор Павлик «спалили» кремль.



31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram