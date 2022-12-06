Наталка Денисенко замилувала зимовою фотосесією з сином

Зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ, замилувала прихильників святковою зимовою фотосесією з сином. Попри війні й песимістичний настрій через невтішні новини, Наталка не збирається нити, а тим паче — позбавляти дитину віри у свято.

Тому для п’ятирічного Андрійка вона влаштувала святкову передноворічну фотосесію. Каже, таким чином вони разом вони поринули в святкову атмосферу, відволіклися від буденності.

«Наша зима і не закінчувалася, настрою новорічного немає, але я не збираюся нити. Ви б бачили очі синочка, коли ми прийшли в новорічну фотостудію. Як він радів!!! Коли бачу таким свого Андрійка, то на душі стає якось спокійніше», — пише Наталка. Вона впевнена, що Україна вистоїть і обов’язково зустріне Новий рік і щасливе Різдво.

Хоча, зізнається Наталка, вона вже кілька днів у тривожному настрої. Нещодавно вона знову провела чоловіка на війну. Андрій приїздив додому в кротку відпустку.

Прихильники в коментярях пишуть, що від таких фото на душі стає тепліше, вони вселяють віру в краще та створюють магію свята.

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